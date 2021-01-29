В Гомеле в преддверии Дня науки чествовали ученых

День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января. Грамот и благодарностей нынче удостоен 21 представитель научной сферы региона.
Почетной грамотой облисполкома награждены заведующий кафедрой математического анализа и дифференциальных уравнений ГГУ имени Ф. Скорины Адольф Миротин, заведующий лабораторией эпидемиологии центра радиационной медицины и экологии человека Илья Веялкин. Благодарности объявлены завкафедрой педиатрии Гомельского медуниверситета Алле Зарянкиной, доценту кафедры экономики и информационных технологий Гомельского филиала «Международный университет «МИТСО» Николаю Немогаю. Среди отмеченных ученых молодых – значительная часть.
– Поддержка фундаментальной и прикладной науки – один из векторов работы исполнительной власти, ведь будущее за научной мыслью, – отметил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко.
В регионе немало делается для поддержки ученых в разных отраслях. В прошлом году были профинансированы производственные лаборатории комбайностроения, металлургии. Нынче планируется профинансировать лабораторию Гомельского государственного медицинского университета по изучению последствий COVID-19. На это предусмотрено 850 тысяч рублей. Традиционно поддержка будет оказана сельхозмашиностроению, металлургии, планируется выделить около 700–800 тысяч рублей.
В числе актуальных вопросов, которые предстоит решать ученым в ближайшее время, Андрей Конюшко назвал разработку суперконденсатора для электротранспорта, ведь стоит задача к концу 2025 года не менее 30 процентов транспорта перевести на электропитание. И один из самых сложных аспектов в этой теме – накопитель. Над ним предстоит серьезно поработать.
Фото: newsgomel.by
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