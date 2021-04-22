Она была закреплена на личине металлического шлема. Атрибут защищал воинов во время Грюнвальдской битвы. Весь остальной наряд колоритного визитера также соответствовал историческому стилю. Он подходил к пассажирам автобуса № 18 и раздавал приглашения, как оказалось, посетить бесплатно Гомельский областной музей военной славы.
Воина, главного хранителя фондов музея Игоря Хоришко, сопровождала коллега, старший научный сотрудник Оксана Лобович. Она беседовала с пассажирами о том, насколько важно сегодня в условиях неутихающей пандемии соблюдать меры безопасности. Таким образом организаторы мероприятия убили, что называется, двух зайцев: напомнили об элементарных правилах безопасности, которые дадут хороший результат, и пригласили в музей с богатым фондом. Посетить его накануне Дня Победы и 80-летия начала Великой Отечественной войны будет увлекательно и познавательно, сотрудникам есть что показать и о чем рассказать.
Игорь Хоришко как популяризатор безопасного медицинского атрибута говорит, что в реальной жизни он всегда пользуется маской, если идет в общественные места, и отмечает, что, когда люди пренебрегают этим предметом, это, несомненно, плохо. Хотя шлем и без маски надежно защищал лицо и голову золотоордынского воина броней, но, соответственно образу, «он тоже за маску». Мероприятие получились и веселым, и полезным. Пассажиры с любопытством смотрели на происходившее и охотно принимали приглашение посетить музей. Кстати, весь костюм из его фондов.
Фото:newsgomel.by
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В Гомеле в одном из городских автобусов был замечен золотоордынский воин XV века в медицинской маске
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