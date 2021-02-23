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  2. В Гомеле в общеобразовательной школе № 30 в День защитников Отечества креативно прошел урок мужества

В Гомеле в общеобразовательной школе № 30 в День защитников Отечества креативно прошел урок мужества

В гости к школьникам пришли депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виталий Уткин, подполковник, начальник цикла военно-транспортного факультета Белорусского госуниверситета транспорта Станислав Никитенко, курсанты вуза воины-афганцы Валерий Кабузев и Константин Раевский, замдиректора предприятия ОАО «Салео – Гомель» Людмила Кадина, а также члены клуба военной реконструкции. 


Подарок, который они сделали учебному заведению, – копия знамени Победы, водруженного в 1945 году над Рейхстагом, вызвала восторг у ребят и педагогов, бурные аплодисменты. Интересно прошло общение. Воины-афганцы рассказали о боевых буднях в Афганистане, депутат Виталий Уткин акцентировал внимание на том, что наши отцы и деды победили в Великой Отечественной войне. Мы, их потомки, должны помнить об этом и гордиться. Затем эстафета общения перешла к школьникам – они со знанием дела ответили на вопросы викторины об истории родного города. Так как общеобразовательная школа № 30 с музыкальным уклоном, то, разумеется, не могло обойтись без музыки и песен, в том числе военных лет. Ну а финишным аккордом стало проведение завучем по воспитательной работе Георгием Михайловым экскурсии по учебному заведению с посещением музея. Он посвящен летчикам, в своем роде единственный в городе. Получился по-настоящему творческий урок мужества. 



Фото Георгия Михайлова
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