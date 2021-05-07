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  2. В Гомеле в микрорайоне новостроек открыли детскую поликлинику

В Гомеле в микрорайоне новостроек открыли детскую поликлинику

Новое отделение филиала № 2 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники разместилось на первом этаже многоэтажки в 104-м микрорайоне. Проект учреждения разрабатывался с увязкой с жилым домом.  


В структуру отделения входят четыре педиатрических участка, медицинскую помощь будут получать порядка 4 тысяч ребятишек. Предусмотрены кабинеты участковых врачей-педиатров, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр-бокс и другие необходимые подразделения. Продумана инфраструктура: колясочная, пандус, лифт. Записаться к доктору можно будет как через сайт, так и по телефону.

С возможностями важного социального объекта ознакомились председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук и председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Жители микрорайона с удовлетворением восприняли введение объекта, которого ждали и о необходимости которого поднимали вопрос.



Фото: "Гомельские ведомости"
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