В Гомеле в микрорайоне новостроек открыли детскую поликлинику

В структуру отделения входят четыре педиатрических участка, медицинскую помощь будут получать порядка 4 тысяч ребятишек. Предусмотрены кабинеты участковых врачей-педиатров, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр-бокс и другие необходимые подразделения. Продумана инфраструктура: колясочная, пандус, лифт. Записаться к доктору можно будет как через сайт, так и по телефону.С возможностями важного социального объекта ознакомились председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук и председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Жители микрорайона с удовлетворением восприняли введение объекта, которого ждали и о необходимости которого поднимали вопрос.Фото: "Гомельские ведомости"