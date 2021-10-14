В Гомеле в День матери вручили ордена 34 жительницам региона

В общественно-культурном центре прошло торжественное мероприятие с участием руководства области.





– Этот трогательный праздник отмечается в нашей стране уже четверть века, – сказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. – В этот день воздается должное женщине-матери, которая дарит жизнь, воспитывает, переживает радости и невзгоды вместе с детьми. Это поистине великий труд, большая ответственность.





По словам помощника Президента – инспектора по Гомельской области Николая Рогащука, День матери – значимый праздник для белорусов. От колыбели до седин материнская любовь согревает и поддерживает нас, остается главным нравственным ориентиром на всем жизненном пути.





К поздравлениям и пожеланиям присоединилась председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Руководители подчеркивали, что государство неуклонно заботится о материнстве и детстве, которые неразделимы. На этот счет у нас принято немало законов. В то же время у нас есть социальная база, направленная на укрепление здоровья, повышение образования, поддержку надлежащего образа жизни и матерей, и подрастающего поколения. Особое внимание уделяется многодетным семьям, представительницы которых из разных уголков области и были удостоены орденов. В Юго-Восточном регионе страны таких семей с каждым годом прибавляется на 5 процентов.





Не только в течение нынешнего дня, но и всей недели в области проходит немало мероприятий, посвященных женщине-матери, воздающих должное ее труду и материнскому созиданию.



















