В Гомеле в больнице скончался горожанин, пострадавший ранее на пожаре

Огнеборцы ликвидировали возгорание и вынесли из квартиры хозяина 1971 года рождения. Он получил ожоги и отравился продуктами горения. Мужчину доставили в больницу, где он, по последней информации, скончался. О погибшем известно, что был безработным и курильщиком., - сообщалаФото: МЧС