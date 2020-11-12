Пожар в квартире погибшего в пятиэтажке в Советском районе произошел 9-го ноября во второй половине дня. Соседи, обнаружившие дым из жилья, поспешили вызвать спасателей.
Огнеборцы ликвидировали возгорание и вынесли из квартиры хозяина 1971 года рождения. Он получил ожоги и отравился продуктами горения. Мужчину доставили в больницу, где он, по последней информации, скончался. О погибшем известно, что был безработным и курильщиком.
- Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожность при курении, - сообщала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
Опубликовано:
429
В Гомеле в больнице скончался горожанин, пострадавший ранее на пожаре
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter