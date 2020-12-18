В Гомеле установили памятный знак «100 лет подразделениям по гражданству и миграции»

– подчеркнул руководитель милиции региона.После открытия знака Александр Васильев провел церемонию награждения. Большая группа офицеров получила из его рук благодарности МВД и УВД, медали «100 год мiлiцыi Беларусi», нагрудные знаки «За выдатную службу» и другие знаки признания заслуг.Фото УВД Гомельского облисполкома