Памятный символ установлен на территории управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Начальник УВД Гомельского облисполкома генерал-майор милиции Александр Васильев тепло поздравил сотрудников с событием.
– В стране нет практически ни одного человека, который бы не соприкоснулся с работой подразделения. Кто-то получает паспорт, кто-то приезжает из-за рубежа для постоянного или временного проживания и приходит в службу. Фактически вы являетесь лицом не только Министерства внутренних дел, но и государства в целом. По вашей корректной, доброжелательной работе граждане оценивают функционирование государственных органов в целом, – подчеркнул руководитель милиции региона.
После открытия знака Александр Васильев провел церемонию награждения. Большая группа офицеров получила из его рук благодарности МВД и УВД, медали «100 год мiлiцыi Беларусi», нагрудные знаки «За выдатную службу» и другие знаки признания заслуг.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле установили памятный знак «100 лет подразделениям по гражданству и миграции»
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