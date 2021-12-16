В Гомеле трое минчан получили по году колонии за надругательство над Государственным флагом

Инцидент произошел 29 августа нынешнего года. Согласно материалам уголовного дела, трое жителей столицы 1995, 1996 и 1987 года рождения (младшая – девушка), находясь в центре города на улице Советской, сорвали со здания Государственный флаг. Затем один из мужчин бросил его на тротуар.

Правоохранители вычислили нарушителей, было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что троица приехала в Гомель на спортивное мероприятие. Вечером они направились в бар, где выпивали, затем на улице их внимание привлек государственный символ, с которым гости из столицы и расправились.

– Суд Центрального района определил им в качестве наказания один год лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима, – рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.