36-летний горожанин попался на продаже марихуаны потребителю. Оперативниками наркоконтроля была получена также информация, что мужчина может хранить каннабис не только дома, но и на работе. Они решили ее проверить совместно с сотрудниками таможни и пограничной группы с помощью служебной собаки.
– Информация подтвердилась: по месту жительства наркодельца и на предприятии, где он трудился, нашли почти килограмм каннабиса. Изъятая "дурь" предназначалась для продажи наркозависимым. Также мужчина хранил приспособления для употребления наркотиков, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Наркодельца задержали. В отношении него возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт и хранение с целью сбыта наркотических средств в крупном размере.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
801
В Гомеле торговец марихуаной хранил зелье дома и на работе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter