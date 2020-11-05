Троих из четырех мужчин, занимавшихся не только перевозкой пассажиров, уже осудили. Все действовали примерно по одной схеме: находили клиентов, желающих развлечься с девочками на стороне, сводили их, имели список путан.
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Один для пользы дела использовал еще и свою работу в увеселительном заведении, другой арендовал помещения для веселого времяпрепровождения и доставлял продукты и выпивку. Все «мотористы» неплохо зарабатывали на нестандартных услугах. Трое осуждены за них на 5 и 6 лет колонии. Среди них отец троих детей. 38-летнего гомельчанина еще ждет суд. В отношении него возбуждено 5 уголовных дел.
– За последние два года на территории Гомеля сотрудниками подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми выявлено не менее 30 фактов использования занятия проституцией. В текущем году уже возбуждено более 20 уголовных дел в отношении гомельчан, наживавшихся за счет путан, – привели данные в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото: pixabay.com
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В Гомеле таксистов уличили в содействии проституции
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