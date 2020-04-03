В Гомеле суд уменьшил ответчикам пеню за газ в пять раз

В июне 2018 года представителем организации ПУ «Гомельгаз» РПУП «Гомельоблгаз» был выявлен факт безучетного потребления газа двумя потребителями, проживающими в частном доме в областном центре. После перерасчета сумма, которую они задолжали организации, составила 1808 рублей. Должникам предложили возместить ее, что они и сделали.

Однако на сумму долга газовики начислили пеню, превысившую тысячу рублей. Ее должники компенсировать добровольно отказались. В связи с этим в суд Железнодорожного района Гомеля от организации поступило исковое заявление о взыскании с потребителей задолженности по пене.

— Исследовав материалы дела и выслушав стороны, суд признал, что истец имеет право требовать взыскание неустойки. Вместе с тем с учетом разумности и справедливости действий сторон, направленных на добровольное досудебное урегулирование спора, соразмерности уплаченной суммы принял решение о взыскании задолженности по пене в пользу РПУП «Гомельоблгаз» в размере 200 рублей, — сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Решение суда вступило в силу.