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  2. В Гомеле столкнулись BMW и Honda – мотоциклист погиб, пассажир легковушки в реанимации

В Гомеле столкнулись BMW и Honda – мотоциклист погиб, пассажир легковушки в реанимации

ДТП с трагическими последствиями произошло в Железнодорожном районе Гомеля вчера вечером.


– 22-летний водитель автомобиля BMW, по предварительной информации, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество мотоциклу Honda под управлением 48-летнего водителя. Двухколесник двигался во встречном направлении. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. 21-летний пассажир легковушки, ехавший на заднем сиденье, получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.


Проводится расследование случившегося.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.  

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