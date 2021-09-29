В Гомеле столкнулись BMW и Honda – мотоциклист погиб, пассажир легковушки в реанимации

ДТП с трагическими последствиями произошло в Железнодорожном районе Гомеля вчера вечером.





– 22-летний водитель автомобиля BMW, по предварительной информации, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество мотоциклу Honda под управлением 48-летнего водителя. Двухколесник двигался во встречном направлении. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. 21-летний пассажир легковушки, ехавший на заднем сиденье, получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Проводится расследование случившегося.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.