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  2. В Гомеле стартует акция ГАИ для школьников «Фликер вместо проездного»

В Гомеле стартует акция ГАИ для школьников «Фликер вместо проездного»

Акция пройдет в период школьных каникул и направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий среди детей. Ношение фликера в вечернее время, как известно, является одним из средств профилактики. Партнером ГАИ выступает ОАО «Гомельоблпассажиртранс».

– Согласно условиям акции, учащиеся 14 классов смогут ездить в маршрутках бесплатно, предъявив водителю фликер, таким образом, будет вырабатываться культура его ношения, соответственно, повышаться безопасность, – говорит официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Акция проводится не в первый раз и всегда востребована у подрастающего поколения и родителей.

По данным ГАИ, за 11 месяцев года в Гомельской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых 50 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, 2 погибли.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

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