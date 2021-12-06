В Гомеле стартовал Международный детский конкурс «Музыка надежды»

Это заключительный этап XVIII Международного детского конкурса «Музыка надежды». Он проводится в двух возрастных группах – младшей и старшей – в номинациях «Деревянные духовые инструменты» и «Медные духовые и ударные инструменты». Организатор творческого мероприятия – Министерство культуры Беларуси.

В этом году для участия подано более 100 заявок от юных музыкантов Беларуси, России и Украины.

Конкурсные прослушивания будут проходить в Большом концертном и Малом залах Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского с 7 по 9 декабря. Торжественное закрытие и награждение победителей состоится 10 декабря.

Сегодня конкурс предварила большая концертная программа Гомельского городского симфонического оркестра под дирижерством Мурада Ассуила.

Как отмечают организаторы, среди главных целей музыкального состязания – выявление и поддержка талантливых учащихся, развитие их творческих способностей, пропаганда лучшего педагогического опыта, укрепление творческих связей. Победителей ждут награды. Проводится конкурс с 1996 года. Через него прошли тысячи талантливых ребят.