В Гомеле старшеклассник «заминировал» жилой дом, возбуждено уголовное дело

Сообщение о взрывном устройстве в одном из домов на площади Победы поступило в дежурную службу милиции. Правоохранители вместе с другими службами выдвинулись на место, оградили территорию, эвакуировали жильцов. Обследование квартир и помещений специалистами саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД не выявило опасных предметов.







– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что звонил 16-летний юноша, учащийся 11-го класса одной из средних школ областного центра, – сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. – За ложное минирование возбуждено уголовное дело.

Школьника ждут серьезные правовые последствия. По статье обвинения уголовная ответственность в подобных случаях наступает с 14 лет. Не исключено, что его семье по решению суда придется компенсировать расходы, связанные с выездом служб.

Фото УВД Гомельского облисполкома.