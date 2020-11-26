Пожар в девятиэтажке по улице Черниговской произошел в вечернее время. Соседи заметили дым из квартиры, где проживает одинокий пенсионер, и поспешили вызвать МЧС. Спасатели обнаружили хозяина 1950 года рождения без сознания.
Пострадавшего госпитализировали в специализированное отделение городской больницы с травмами и ожогами. Из-за сильного задымления были эвакуированы 25 соседей по подъезду, в том числе 5 детей. После ликвидации пожара они вернулись в свои квартиры.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность пострадавшего при курении, –сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
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В Гомеле спасатели вынесли из горящей квартиры пожилого хозяина, 25 соседей по подъезду эвакуировали
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ