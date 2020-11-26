В Гомеле спасатели вынесли из горящей квартиры пожилого хозяина, 25 соседей по подъезду эвакуировали

Пострадавшего госпитализировали в специализированное отделение городской больницы с травмами и ожогами. Из-за сильного задымления были эвакуированы 25 соседей по подъезду, в том числе 5 детей. После ликвидации пожара они вернулись в свои квартиры., –сообщает