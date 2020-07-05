В Гомеле спасатели помогли малышу, голова которого застряла между прутьями ограждения

Инцидент произошел в микрорайоне «Гомсельмаша». Трехлетний мальчик играл у металлического ограждения стадиона, просунул голову между прутьями, вытащить же ее обратно не смог. Не помогло и вмешательство родителей. На место происшествие вызвали городских спасателей.





- При помощи специального инструмента сотрудники МЧС раздвинули прутья и освободили голову малыша. Медицинская помощь ему не понадобилась, - рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Фото МЧС