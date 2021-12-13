В Гомеле спасатели помогли 4-летнему мальчику, у которого в двери застряли пальцы

Инцидент произошел в вечернее время: четыре пальца левой руки ребенка оказались зажатыми в межкомнатной двери. Родители не решились сами помочь ему во избежание травмы, поспешили вызвать спасателей.
– Специалисты МЧС использовали ручной гидравлический инструмент Holmatro и мускульную силу и освободили пальцы. Состояние мальчика удовлетворительное, госпитализировать его не пришлось, – сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Спасатели призывают родителей лучше смотреть за детьми.
Фото МЧС.