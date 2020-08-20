В Гомеле спасатели поблагодарили горожанку, которая вынесла из загоревшейся квартиры двух мальчиков

Происшествие случилось 3 августа ближе к вечеру. Гомельчанка Кристина Лиснер прогуливалась в Советском районе вместе со своими детьми и знакомой, решила проведать семью с двумя малышами, которых крестила. Их родители не отвечали на ее звонки, закралась тревога и, как окажется, неспроста.

Она вошла в подъезд дома, где проживали знакомые – из их квартиры валил дым. О возгорании сигнализировал и пожарный извещатель. Женщина стала колотить в дверь. После третьего удара ее открыл хозяин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кристина буквально вбежала в жилье, схватила мальчиков (одному – год, второму – два) и поспешила на улицу. Ребят занесла к их бабушке. Им вызвали «скорую» и госпитализировали в детскую областную больницу, так как дети надышались дымом. К приезду спасателей хозяин самостоятельно потушил огонь. Мама мальчиков в момент инцидента дома отсутствовала. К возгоранию, как установят специалисты, привела неосторожность при курении хозяина квартиры.

Руководство и коллектив Гомельского городского отдела по ЧС в торжественной обстановке поблагодарили смелую и ответственную женщину, также маму, вручили ей подарки и цветы. К поздравлениям присоединились учащиеся средней школы № 22 и члены Белорусского республиканского союза молодежи. Принимая поздравления, Кристина сказала:

– Ни минуты, ни секунды не сомневалась в том, что надо спасать детей.