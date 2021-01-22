Сотрудники отряда милиции особого назначения патрулировали городские улицы. Один из них обратил внимание, что на остановке общественного транспорта под скамейкой лежит человек, рядом стоит пожилая горожанка. Наряд остановился, милиционер подошел к месту происшествия – оказалась, что пострадала женщина. У нее была разбита голова, на шарфе проступила кровь.
Фото из архива БЕЛТА
– Понимая, что при таких травмах нельзя передвигать пострадавшего, милиционеры оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков. «Скорая» прибыла оперативно. Омоновцы занесли женщину в карету, –рассказали подробности в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Свидетель поблагодарила сотрудников за неравнодушие.
Видео УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле сотрудники ОМОН пришли на помощь женщине с травмой
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