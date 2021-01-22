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  2. В Гомеле сотрудники ОМОН пришли на помощь женщине с травмой

В Гомеле сотрудники ОМОН пришли на помощь женщине с травмой

Сотрудники отряда милиции особого назначения патрулировали городские улицы. Один из них обратил внимание, что на остановке общественного транспорта под скамейкой лежит человек, рядом стоит пожилая горожанка. Наряд остановился, милиционер подошел к месту происшествия – оказалась, что пострадала женщина. У нее была разбита голова, на шарфе проступила кровь. 

Фото из архива БЕЛТА

– Понимая, что при таких травмах нельзя передвигать пострадавшего, милиционеры оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков. «Скорая» прибыла оперативно. Омоновцы занесли женщину в карету, –рассказали подробности в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. 

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Свидетель поблагодарила сотрудников за неравнодушие.

Видео УВД Гомельского облисполкома
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