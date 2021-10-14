В Гомеле сотрудники Госавтоинспекции в День матери поздравили дам за рулем

Мероприятие проходило на площади им. В.И. Ленина в областном центре. Госавтоинспекторы, контролируя безопасность движения, останавливали автомобили, которыми управляли женщины. Им вручали стаканчик горячего кофе от «КофеFresh», конфеты, а также букеты цветов. Чтобы дамы, а также их близкие были заметны во время движения в темное время суток, сотрудники дарили автоледи световозвращающие элементы.





Милиционеры поздравляли женщин и желали им всего наилучшего, а также напоминали о неукоснительном соблюдении всех требований ПДД, ведь мам дома ждут близкие.

– В адрес инспекторов, среди которых также были женщины, прозвучало немало теплых слов, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

































Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

