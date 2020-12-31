В Гомеле сотрудники ГАИ вместе с фабрикой «Спартак» поздравили участников дорожного движения

Представители службы оделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Они останавливали как легковушки, так и пеших участников движения – взрослых и юных. И тех и других просили почитать стихи, исполнить знакомые хиты. Награды того стоили – это были сладости от кондитерской фабрики «Спартак» и статусные сувениры от Госавтоинспекции. Понятное дело, что шел и взаимный обмен пожеланиями в Новом году: водителям желали беспроблемного движения по автомагистралям, взаимного уважения между водителями и пешеходами, а представителям службы – поменьше поводов для разбирательств. Многие охотно фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой.Фото УГАИ УВД Гомельщины