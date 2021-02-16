В Гомеле сотрудники ГАИ пришли на помощь бабушке, сидевшей на проезжей части

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рассказала о дальнейшем участииГосавтоинспекторы призывают участников дорожного движения сообщать о подобных случаях на спецлинию 102 и по возможности лично помочь нуждающимся в этом людям.Видео УВД Гомельского облисполкома