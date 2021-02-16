69-летняя жительница Жлобинского района, сидевшая на проезжей части улицы Крупской в Гомеле, привлекла внимание проезжавших сотрудников ГАИ. Бабушка рассказала, что в областной центр ее доставила «скорая», после оказания помощи ее отпустили. Пожилая женщина на попутном транспорте добралась до улицы Крупской, а затем решила идти пешком до места проживания.
– Ввиду пожилого возраста и плохого самочувствия старушка не отдавала отчет своим действиям. Сотрудники милиции отвезли ее на вокзал, купили билет до Жлобина, попросили сотрудницу вокзала, чтобы та посадила пожилую пассажирку в нужный ей поезд, – рассказала о дальнейшем участии официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения сообщать о подобных случаях на спецлинию 102 и по возможности лично помочь нуждающимся в этом людям.
Видео УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле сотрудники ГАИ пришли на помощь бабушке, сидевшей на проезжей части
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