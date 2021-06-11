Мероприятие прошло у областной Доски почета, рядом с главной площадью города им. В. И. Ленина. 41 выпускник Гомельского кадетского училища получил аттестаты о среднем образовании, а старший вице-сержант Алиса Черношей в дополнение к аттестату получила еще и золотую медаль за отличную учебу. Вручил награду девушке помощник Президента Беларуси по Гомельской области Николай Рогащук.
Обращаясь к выпускникам, он сказал:
–Желаю приумножать национальные ценности, дорожить тем, что имеем, любить так, как умеют только белорусы. Будьте требовательны к себе, отзывчивы к людям. Дорогу осилит идущий.
Любить свою страну, служить ей, быть успешными юношам и девушкам пожелал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Пименов.
По традиции выпускники попрощались со знаменем, прошли торжественным маршем, подбросили вверх фуражки, горячо обнимались и фотографировались.
Радость события с молодыми людьми разделили их близкие, представители властей, системы образования. Как правило, выпускники в алых погонах – пополнение офицерского корпуса страны.
Фото: gp.by
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В Гомеле состоялся выпускной кадетов
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