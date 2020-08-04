Инцидент произошел вчера вечером в Советском районе Гомеля в одной из двухкомнатных квартир многоэтажки. Соседка по подъезду, находясь у себя дома, почувствовала запах дыма и вышла на лестничную площадку. О пожаре подавал сигнал АПИ. Женщина направилась к квартире, где произошло бедствие, – дверь открыл хозяин с признаками алкогольного опьянения.
Женщина зашла в квартиру, схватила двух мальчиков – один стоял в комнате, где произошло возгорание, второй лежал в кроватке в соседней комнате – и отнесла их к бабушке, которая проживает в соседнем доме. Мальчиков после осмотра медиками «скорой» доставили в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».
Несовершеннолетняя дочь семейной пары в это время играла на улице. Матери в момент возгорания дома не было.
На место происшествия были вызваны спасатели. Их вмешательство не потребовалась – хозяин квартиры успел справиться с возгоранием постельных принадлежностей.
– По факту произошедшего проводится проверка. Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность при курении хозяина квартиры, – сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото МЧС
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В Гомеле соседка вынесла из загоревшейся квартиры двух детей
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