Информация о заминировании предприятий ОАО «Гомельдрев» и ОАО «Гомельпромбурвод» поступила на электронную почту акционерных обществ. На сообщения оперативно отреагировали правоохранители.
На предприятия были направлены милицейские наряды, а также наряды других экстренных служб. Здания и близлежащие территории оцепили.
– Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД Беларуси проверили помещения, взрывных устройств не обнаружено. Предприятия продолжили работу в штатном режиме, – сообщили в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле службы выезжали по лжеминированию
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