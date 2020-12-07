В Гомеле скончался пожилой горожанин, ранее пострадавший на пожаре

, – сообщают в Гомельском областном отделении МЧС.В качестве версии пожара, приведшего к трагедии, специалисты назвали неосторожность при курении.Пожар запомнился еще и тем, что из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 25 жильцов подъезда, в том числе 5 детей. Проверку проводят следователи.