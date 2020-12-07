Как сообщал sb.by, пожар в квартире на втором этаже многоэтажного дома в Новобелицком районе областного центра произошел 25 ноября в вечернее время. Соседи вызвали спасателей. 70-летнего хозяина жилья без сознания вынесли на воздух. После реанимационных действий мужчина пришел в себя. С травмами и ожогами его доставили в специализированное отделение городской больницы. К сожалению, спасти его не удалось.
– От полученных ожогов пострадавший скончался, – сообщают в Гомельском областном отделении МЧС.
В качестве версии пожара, приведшего к трагедии, специалисты назвали неосторожность при курении.
Пожар запомнился еще и тем, что из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 25 жильцов подъезда, в том числе 5 детей. Проверку проводят следователи.
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В Гомеле скончался пожилой горожанин, ранее пострадавший на пожаре
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ