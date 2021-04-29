ДТП произошло незадолго до полуночи на одной из центральных городских магистралей.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
55-летняя женщина-пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.
– Автомобиль Skoda под управлением 21-летнего водителя не пропустил ее, произошел наезд. Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Проводится расследование.
Опубликовано:
557
В Гомеле Skoda насмерть сбила женщину-пешехода
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter