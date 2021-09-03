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  2. В Гомеле школьник умер на перемене

В Гомеле школьник умер на перемене

В Гомеле учащийся 8-го класса одной из школ умер на перемене, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу облисполкома. 


Предварительно известно, что 3 сентября 2021 года во время перемены ученик играл в телефоне. В какой-то момент мальчику стало плохо. 

"Немедленно позвали медсестру, она сразу вызвала скорую. Реанимационные действия длились 45 минут", – пояснили в пресс-службе. 

К сожалению, спасти ребенка не удалось.

"Причина смерти школьника устанавливается. Выражаем глубокие соболезнования семье", – добавили в облисполкоме.

Фото из архива БЕЛТА
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