В Гомеле школьник умер на перемене

В Гомеле учащийся 8-го класса одной из школ умер на перемене, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу облисполкома.
Предварительно известно, что 3 сентября 2021 года во время перемены ученик играл в телефоне. В какой-то момент мальчику стало плохо.
"Немедленно позвали медсестру, она сразу вызвала скорую. Реанимационные действия длились 45 минут", – пояснили в пресс-службе.
К сожалению, спасти ребенка не удалось.
"Причина смерти школьника устанавливается. Выражаем глубокие соболезнования семье", – добавили в облисполкоме.
Фото из архива БЕЛТА