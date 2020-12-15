Трое пожилых жителей областного центра обратились в милицию с заявлениями об ограблении. 81-летняя бабушка рассказала, что мужчина стоял у входа в магазин с протянутой рукой. Она пожертвовала ему небольшую сумму, была шокирована, когда тот догнал ее и потребовал кошелек.
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60-летняя горожанка лишилась сумки с документами, банковской карточкой и телефоном вечером у подъезда дома. Ее вырвал из рук внезапно подбежавший неизвестный. 66-летний гомельчанин стал жертвой ограбления после того, как выпил с неким мужчиной в подъезде, после чего тот проник в квартиру нового знакомого и унес портмоне со 150 рублями.
– Сотрудники уголовного розыска Советского РОВД Гомеля стали искать злоумышленника и установили, что к серии грабежей пожилых людей причастен 42-летний житель Буда-Кошелевского района, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Установлено, что он летом освободился из мест лишения свободы. Вместо того чтобы стать на путь исправления, вернулся к прежнему ремеслу, бродяжничал.
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В Гомеле «серийник» грабил пожилых людей
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА