В Гомеле «серийник» грабил пожилых людей

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60-летняя горожанка лишилась сумки с документами, банковской карточкой и телефоном вечером у подъезда дома. Ее вырвал из рук внезапно подбежавший неизвестный. 66-летний гомельчанин стал жертвой ограбления после того, как выпил с неким мужчиной в подъезде, после чего тот проник в квартиру нового знакомого и унес портмоне со 150 рублями.– рассказалВ отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Установлено, что он летом освободился из мест лишения свободы. Вместо того чтобы стать на путь исправления, вернулся к прежнему ремеслу, бродяжничал.