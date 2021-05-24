В Гомеле работники МЧС спасли на пожаре 94-летнюю женщину

Поступил вызов о том, что из квартиры на верхнем этаже трехэтажного дома идет дым. Спасатели выехали на место происшествия. По прибытии направились к очагу возгорания. На лестничной клетке обнаружили бабушку, вынесли ее на свежий воздух и передали медикам «скорой». Женщина не пострадала.
Огнем было охвачено имущество в комнате и на балконе. Пожар ликвидировали. Обстоятельства инцидента уточняются.
Рассматриваемая версия происшествия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Фото: МЧС
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