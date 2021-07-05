В Гомеле работники МЧС спасли 80-летнего мужчину, повисшего на балконе

Уточняется, что после того как спасатели получили данную информацию, они выехали по указанному адресу. На месте сотрудники МЧС были уже спустя две минуты.Удалось установить, что мужчина 1941 года рождения пытался открыть верхнюю защелку окна и оступился. В результате он оказался снаружи балкона и, ухватившись руками за балконную плиту, повис на уровне третьего этажа.Сотрудники МЧС по автолестнице поднялись в окно балкона и вытащили пенсионера. Медицинские работники осмотрели потерпевшего. Состояние пенсионера определили как удовлетворительное, госпитализация мужчины не потребовалась.