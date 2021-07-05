В Гомеле 4 июля по ул. Минской снаружи балкона на третьем этаже многоквартирного жилого дома повис 80-летний пенсионер. Об инциденте центру оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС в 16:20 сообщила фельдшер скорой медицинской помощи. Такая информация размещена на сайте МЧС.
Уточняется, что после того как спасатели получили данную информацию, они выехали по указанному адресу. На месте сотрудники МЧС были уже спустя две минуты.
Удалось установить, что мужчина 1941 года рождения пытался открыть верхнюю защелку окна и оступился. В результате он оказался снаружи балкона и, ухватившись руками за балконную плиту, повис на уровне третьего этажа.
Сотрудники МЧС по автолестнице поднялись в окно балкона и вытащили пенсионера. Медицинские работники осмотрели потерпевшего. Состояние пенсионера определили как удовлетворительное, госпитализация мужчины не потребовалась.
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В Гомеле работники МЧС спасли 80-летнего мужчину, повисшего на балконе
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