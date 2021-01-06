В Гомеле пьяный подросток вместе с товарищами угнал легковушку с автомойки

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Хозяином автомобиля оказался 49-летний гомельчанин, который заявил, что оставил иномарку на автомойке. Со слов подростков, один из которых был сотрудником автомойки, они взяли легковушку, чтобы переехать на другую автомойку, так как на той, где был оставлен автомобиль, отсутствовала вода. Несовершеннолетний водитель сел за руль не только в нетрезвом состоянии, но и не имея водительских прав., – сообщает