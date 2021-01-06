Инцидент произошел ночью. На легковушку, виляющую из стороны в сторону и двигающуюся без света фар, обратили внимание другие водители, раздался звонок на спецлинию 102. В район нахождения машины отбыл экипаж ГАИ. Сотрудникам удалось остановить нарушителя. За рулем Opel сидел 17-летний парень в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено освидетельствованием. В салоне также находились два его товарища годом старше.
Фото из архива
Хозяином автомобиля оказался 49-летний гомельчанин, который заявил, что оставил иномарку на автомойке. Со слов подростков, один из которых был сотрудником автомойки, они взяли легковушку, чтобы переехать на другую автомойку, так как на той, где был оставлен автомобиль, отсутствовала вода. Несовершеннолетний водитель сел за руль не только в нетрезвом состоянии, но и не имея водительских прав.
– В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, – сообщает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
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В Гомеле пьяный подросток вместе с товарищами угнал легковушку с автомойки
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ