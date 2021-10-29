В Гомеле пройдет областной турнир по дзюдо среди юношей памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Внучкина

Турнир пройдет завтра в спортивном комплексе «Гомсельмаша». Он седьмой по счету. Участвуют юноши 2004–2006 годов рождения. Тренерский талант Виктора Александровича Внучкина расцвел именно в городе над Сожем.





– Он подготовил целую плеяду талантливых дзюдоистов, на протяжении почти трех десятилетий показывающих результаты высокого международного класса. Среди них чемпион Европы Рашад Мамедов, бронзовый призер чемпионата мира и вице-чемпион Европы Сергей Кухаренко, бронзовый медалист чемпионата континента Николай Барковский, серебряные призеры командного чемпионата Европы Эдуард Шпаков и Олег Майченко, неоднократный призер первенств Европы, участник Олимпиады в Лондоне Евгений Бедулин, победитель Кубка СССР Виктор Лавыш. Многим его воспитанникам покорился пьедестал чемпионатов мира и Европы среди полицейских, чемпионатов и первенств Беларуси, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Жизнь выдающегося тренера оборвала автомобильная катастрофа в апреле 2013 года. Турнир, организованный общественным объединением «Белорусская федерация дзюдо», управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома, Гомельским областным отделением общественного объединения «Белорусская федерация дзюдо», Гомельской областной организационной структурой БФСО «Динамо», спортивным клубом «Гомсельмаш», увековечивает память незаурядного тренера, подтверждает, что дело его живет. Как и всегда, на VII открытом областном турнире ожидаются острые схватки среди набирающих спортивное мастерство дзюдоистов.

Фото из архива УВД Гомельского облисполкома

