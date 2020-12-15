В Гомеле пройдет электронная ярмарка вакансий

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В онлайн-режиме соискатели трудовой занятости смогут пообщаться с нанимателями, передать им свое резюме для рассмотрения и конкретных предложений.Одним из первых зарегистрировался с предложениями вакансий филиал «Автобусный парк № 1 ОАО «Гомельоблавтотранс». Предприятие предлагает 23 вакансии. Среди них водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, кондуктор, медицинская сестра, повар и другие.Электронные ярмарки вакансий проводятся в областном центре с определенной периодичностью., – замечают в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.