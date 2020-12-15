Она запланирована на 16 декабря, пройдет на единой республиканской информационной площадке http://e-vacancy.by с 10 до 12 часов.
Фото носит иллюстративный характер
В онлайн-режиме соискатели трудовой занятости смогут пообщаться с нанимателями, передать им свое резюме для рассмотрения и конкретных предложений.
Одним из первых зарегистрировался с предложениями вакансий филиал «Автобусный парк № 1 ОАО «Гомельоблавтотранс». Предприятие предлагает 23 вакансии. Среди них водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, кондуктор, медицинская сестра, повар и другие.
Электронные ярмарки вакансий проводятся в областном центре с определенной периодичностью.
–Они показали свою эффективность на практике, – замечают в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
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В Гомеле пройдет электронная ярмарка вакансий
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Фото: Алексей МАТЮШ