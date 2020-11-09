В Гомеле пройдет электронная ярмарка вакансий

Как сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома, уже зарегистрировались пять предприятий и организаций. Это ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Центролит», ОАО «Минскремстрой», Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер, ОАО «Гомельхимторг». В совокупности они предлагают 332 вакансии. Преобладают рабочие профессии и специальности, технические работники, но есть и вакансии руководителей среднего звена, и инженерные.