Она назначена на 11 ноября с 10 до 12 часов дня, пройдет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by, позволит в онлайн-режиме пообщаться соискателям трудовой занятости и нанимателям, передать первым свое резюме для рассмотрения и конкретных предложений.
Как сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома, уже зарегистрировались пять предприятий и организаций. Это ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Центролит», ОАО «Минскремстрой», Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер, ОАО «Гомельхимторг». В совокупности они предлагают 332 вакансии. Преобладают рабочие профессии и специальности, технические работники, но есть и вакансии руководителей среднего звена, и инженерные.
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В Гомеле пройдет электронная ярмарка вакансий
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Фото: Сергей ЛОЗЮК