Обряд освещения провел архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. В церемонии приняли участие председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, строители, жители, детишки которых будут учиться в новой школе.
В августе прошлого года в микрорайоне № 96, или как его называют «Хутор», заложили камень, символизирующей место расположения будущей долгожданной школы. Стартовавшее осенью строительство важного социального проекта сегодня находится в активной фазе. Несколько, правда, сдерживает зимняя погода с ее минусовыми температурами, но это, как говорится, фактор преходящий.
Школа рассчитана на 845 мест. Это будет современный комфортный образовательный объект со всем необходимым для получения образования, развития, занятий спортом детворой микрорайона.
– Наша задача, как бы сложно ни складывался в финансовом плане год, соблюдать сроки строительства. Не форсировать, не ускорять, а возводить с соблюдением всех строительных норм и требований, – отметил сегодня на церемонии руководитель области Александр Соловей.
Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан в свою очередь подчеркнул важность образования и отметил, что в школе человек получает многие базовые вещи, которые определяют его дальнейший жизненный путь.
Фото: gp.by
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В Гомеле освятили фундамент будущей школы в районе новостроек
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