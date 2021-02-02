Базой его проведения является факультет физики и информационных технологий Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины. Конкурс традиционный, нынче 22-й по счету. С учетом эпидемиологической ситуации мероприятие прошло в формате онлайн.
Для участия зарегистрировались 85 учащихся из учреждений образования 18 районов области и Гомеля. Научно-практическая конференция проходила в семи секциях, в каждой из которых определены свои победители. В состав нескольких бригад жюри входили преподаватели вуза и студенты.
– Основной целью конкурса является развитие заинтересованности учащихся к научной и исследовательской работе по направлениям технического творчества, а также выявление наиболее способных и одаренных ребят в этой области, – отмечает заместитель декана факультета физики и ИТ Андрей Самофалов.
Другим важным аспектом в этой деятельности является привлечение научных работников, преподавателей и студентов высших учебных заведений к оказанию помощи учреждениям образования в организации работы по направлениям творчества. Это придает ей большую эффективность и продуманность.
Победители конкурса, как правило, представляют свой регион на республиканском уровне.
Фото: gsu.by
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В Гомеле провели областной конкурс научно-технического творчества «ТехноИнтеллект»
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