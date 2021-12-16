В Гомеле прошло торжество в честь 100-летия Белорусского общества Красного Креста

Местом его проведения стал дворец Румянцевых и Паскевичей. Мероприятие собрало сотрудников организации, волонтеров, партнеров, представителей властей.

Поздравления с вековым юбилеем направил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

– БОКК твердо стоит на принципах высокой нравственности, человечности и душевной щедрости. Под его знаменами добра – люди самых разных возрастов, готовые разделить теплый огонь своих сердец с теми, кто в этом особенно нуждается, – подчеркнул губернатор.

Помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук отметил, что Красный Крест – организация, которая всегда помогает людям в беде. Один из красноречивых примеров сегодняшнего дня – помощь беженцам на белорусско-польской границе. От региона туда были направлены гуманитарные грузы со всем необходимым для людей, оказавшихся в затруднительной ситуации.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко сравнил основополагающий принцип работы формирования с известным выражением: «Чужой беды не бывает».

Всего в регионе 1300 первичных организаций БОКК, насчитывающих более 200 тысяч членов. Гомельская областная организация сильна и своими волонтерами, ряды которых превышают 2 тысячи человек и в среднем за год пополняются примерно 100 новыми членами. Особый вклад гомельских волонтеров в развитие добровольчества подчеркнула первый заместитель генерального секретаря БОКК Инна Лемешевская: нередко опыт гомельских волонтеров применяется и в других регионах.

Сотрудникам и волонтерам Красного Креста в торжественной обстановке вручили благодарности и грамоты Гомельского облисполкома, его структурных подразделений, горисполкома, партнерских организаций.

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