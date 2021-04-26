В Гомеле прошла памятная панихида, приуроченная ко Дню памяти Чернобыльской катастрофы

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История храма замечательна и тесно связана с крупнейшей катастрофой ХХ века. С момента своего основания в XIX веке он находился в деревне Вылево Добрушского района. Из-за Чернобыльской катастрофы деревня пострадала, сельчан выселили. Настоятель храма отец Василий некоторое время оставался единственным жителем, но после того, как его дом обгорел, покинул село и он. Храм без прихожан стоял одинокий и заброшенный. По благословлению архиепископа Гомельского и Жлобинского Аристарха, ныне покойного, было принято решение перенести храм в Гомель, в Советский район. Это стоило немалых трудов, заняло несколько лет. Но, как говорят верующие, с Божьей помощью дело возымело хороший результат.26 апреля 2006 года в день 20-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС произошло торжественное событие – освящение храма-памятника жертвам Чернобыля, обновленной деревянной церкви Святого Архистратига Божия Михаила. В память о погибших пожарных и выселенных деревнях во дворе церкви есть памятник и мемориальная доска с названием всех захороненных деревень Гомельщины. Открывает список деревня Вылево. С того момента в печальный День памяти Чернобыльской катастрофы, унесшей немало человеческих жизней и нарушивших привычное ее течение для очень многих, проходят панихиды.Любопытный факт: церковь, перенесенная из зоны отчуждения с серьезным загрязнением, оказалась абсолютно чистой, что неоднократно подтверждали специалисты.