Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Гомеле прошел общегородской субботник

В Гомеле прошел общегородской субботник

Он был посвящен наведению порядка. Представители властей, трудовых коллективов, коммунальники, молодежь убирали в скверах листву, высаживали деревья. Осень, как известно, особенно благоприятное время для культивирования зеленых насаждений.


Всего нынешней осенью в разных местах города планируется высадить не менее 15 тысяч саженцев. Значительная их часть уже получила прописку.  Два десятка ив появились в субботник в зеленой зоне по улице Бородина.

Непосредственное участие в их посадке принимал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. 

- Сегодня мы вышли, чтобы сделать наш город красивее, чище, уютнее,- сказал он. - Важно, чтобы все мы вносили в это дело свой вклад, как в дом, в котором живем и в сад, который растим. 


Представители трудовых коллектив добавили порядка на территориях предприятий и вокруг них. Повсеместно можно было видеть людей в рабочей одежде с граблями и лопатами. Техника увозила пожухлые листья и мусор. 


Фото: newsgomel.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Минтруда и соцзащиты: средний размер пенсий по возрасту за декабрь составит 499,7 рубля
Областная больница в Бресте получила новейшее оборудование для безопасного лечения мочекаменной болезни
Лукашенко: запуск первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости
Лукашенко: никто не вправе сделать нас своим придатком
В Гомеле прошел общегородской субботник
Новогодний выставочный проект «Музей елочных игрушек» открылся в Национальном историческом музее
Автопробег «За единую Беларусь!» пройдет 8 ноября
После реконструкции открылось здание Мозырского центра творчества детей и молодежи
Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие и график контактов на высшем и высоком уровнях
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
Ивашко пробился в полуфинал турнира в Германии
Кочанова: здоровье людей – приоритетное направление социальной политики нашей страны
В первом матче 28-го тура футбольного ЧБ «Минск» вырвал победу у «Ислочи»
В Гомеле горожанин поджег собственный дом и стал фигурантом уголовного дела
На СЗАО «БЕЛДЖИ» успешно освоили производство еще одного автомобиля
На юго-востоке Минска открыли новое место для семейного отдыха – водный объект «Запруда»
В Полоцке после реконструкции открыли долгожданный мост
В Беларуси изменены правила оказания почтовых услуг
Власти Австрии намерены закрыть мечети, пропагандирующие радикальные идеи
Суперсовременные ясли-сад сегодня презентовали в Смолевичах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
Умер Михаил Жванецкий
Грета Тунберг обратилась к Дональду Трампу и высмеяла его
В честь своего юбилея Viber выпустил мини-сериал
Готовимся жить с COVID-19 до лета?
Областной этап конкурса «Студент года» в Могилеве – стрим
В Молодечно легковушка сбила школьницу
Главы правительств СНГ утвердили новую Межгоспрограмму инновационного сотрудничества
Какова должна быть роль государства в решении квартирного вопроса?
Новый детский сад с бассейном и мини-центром безопасности открылся в Минске
Главы правительств СНГ утвердили План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года
Новый жилой дом открыли в Мозыре к 7 ноября
В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы издевалась над ребенком
Национальная библиотека Беларуси приглашает на литературный вечер, посвященный юбилею писателя Яна Скрыгана
В Могилеве введен масочный режим
В декабре трудовые пенсии белорусов вырастут в среднем на 5,4%
Что делать с осенним опадом
Природный газ пришел в агрогородок Стародорожского района
«Беларусбанк» снова принимает заявки на субсидируемые жилищные кредиты
В Гомеле иностранец-вымогатель грозил взорвать соотечественника
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
МАРТ: производители продуктов питания и торговля должны оптимизировать ассортимент в интересах потребителей
Три машины столкнулись на МКАД – движение было затруднено
Под Брестом открыли доплеровский метеорологический радиолокатор
Авторы
СКАНИРУЙТЕ