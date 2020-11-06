Он был посвящен наведению порядка. Представители властей, трудовых коллективов, коммунальники, молодежь убирали в скверах листву, высаживали деревья. Осень, как известно, особенно благоприятное время для культивирования зеленых насаждений.
Всего нынешней осенью в разных местах города планируется высадить не менее 15 тысяч саженцев. Значительная их часть уже получила прописку. Два десятка ив появились в субботник в зеленой зоне по улице Бородина.
Непосредственное участие в их посадке принимал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.
- Сегодня мы вышли, чтобы сделать наш город красивее, чище, уютнее,- сказал он. - Важно, чтобы все мы вносили в это дело свой вклад, как в дом, в котором живем и в сад, который растим.
Представители трудовых коллектив добавили порядка на территориях предприятий и вокруг них. Повсеместно можно было видеть людей в рабочей одежде с граблями и лопатами. Техника увозила пожухлые листья и мусор.
Фото: newsgomel.by
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В Гомеле прошел общегородской субботник
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