В Гомеле прошел областной новогодний бал для учащейся молодежи

Пятидесяти участникам были вручены премии Гомельского облисполкома. Среди них победители Международной Жаутыковской олимпиады по информатике учащийся Мозырского областного лицея Станислав Дамасевич, учащийся гимназии № 51 Гомеля Андрей Костяной и многие другие ребята. Приятную миссию по вручению выполнила управделами Гомельского облисполкома Елена Кличковская. Она пожелала молодым людям новых свершений в грядущем году, а также быть благодарными – не забывать о тех, кто помогает им жить, учиться, добиваться успехов – родителях, педагогах.Ну и, конечно же, долгожданным моментом было погружение в музыку, танцы – вальс, полонез, польку. В этом участникам бала помог камерный оркестр Гомельской областной филармонии.Впервые новогодний бал провели в регионе в прошлом году, в нынешнем решили повторить, и, похоже, он станет традицией.Фото газеты "Гомельские ведомости"