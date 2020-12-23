Он собрал 40 пар в фойе Гомельского общественно-культурного центра. Юноши и девушки – представители общего среднего и профессионального образования региона, победители олимпиад, творческих и спортивных состязаний. Дамы – в прекрасных бальных платьях, кавалеры – во фраках, бабочках.
Пятидесяти участникам были вручены премии Гомельского облисполкома. Среди них победители Международной Жаутыковской олимпиады по информатике учащийся Мозырского областного лицея Станислав Дамасевич, учащийся гимназии № 51 Гомеля Андрей Костяной и многие другие ребята. Приятную миссию по вручению выполнила управделами Гомельского облисполкома Елена Кличковская. Она пожелала молодым людям новых свершений в грядущем году, а также быть благодарными – не забывать о тех, кто помогает им жить, учиться, добиваться успехов – родителях, педагогах.
Ну и, конечно же, долгожданным моментом было погружение в музыку, танцы – вальс, полонез, польку. В этом участникам бала помог камерный оркестр Гомельской областной филармонии.
Впервые новогодний бал провели в регионе в прошлом году, в нынешнем решили повторить, и, похоже, он станет традицией.
Фото газеты "Гомельские ведомости"
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В Гомеле прошел областной новогодний бал для учащейся молодежи
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