Его участниками стали 300 воспитанников детских домов семейного типа и 100 школьников со всех уголков региона.
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Праздник организовало Гомельское областное отделение РОО «Белорусский детский фонд» при поддержке управления образования Гомельского облисполкома и других структур. Местом проведения стал областной Дворец творчества детей и молодежи. Для ребят прошел концерт, функционировали интерактивные площадки с полезной занятостью и профилактической информацией, важной накануне летних каникул. Подвели итоги восьмого областного конкурса «Семья года», в рамках которого отметили семьи-победительницы. Наград удостоилась и дружная семья гомельчан Ирины и Виталия Ашомко, в которой воспитывается шестеро биологических детей и девочка-сирота. Семья отличается активностью, дети занимаются спортом, творчеством. Представителю Гомельского областного управления МЧС Денису Крюку вручили почетную награду «Друг детей».
Ни один юный участник фестиваля не остался без подарков и сладостей.
Праздник прошел в рамках Недели детства, которая стартовала в стране в последнюю неделю мая.
Фото: архив БЕЛТА
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В Гомеле прошел областной фестиваль «Подарим праздник детям»
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