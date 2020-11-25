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В Гомеле проходят праздничные мероприятия, посвященные 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

26 ноября 1943 года город над Сожем первым из областных центров Беларуси был освобожден от оккупантов. В преддверии памятной даты в Гомеле прошли торжественные мероприятия. Одним из самых масштабных стал митинг на Аллее Героев. В нем приняли участие руководство области, города, ветераны войны и труда, парламентарии, военнослужащие, учащиеся, студенты, общественность, духовенство. 


Выступившие председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич, председатель районной ветеранской организации Юрий Шевчук, внучка партизана, Героя Советского Союза Федора Котченко напомнили о том, какой ценой далось освобождение, как нелегко было восстанавливать город из руин. Жертвы, принесенные на алтарь Победы, никогда не должны забываться. Прозвучал оружейный салют, в небо взвились белоснежные голуби, символ мира и ясного неба, на плиты мемориалы легли цветы и венки. 


Торжественные митинги с возложением цветов и венков прошли у памятников девушкам-зенитчицам, братьям Лизюковым, у мемориала народным ополченцам, в других местах города, увековечивающих память о войне. 



Фото: gp.by
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