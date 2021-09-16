В Гомеле проходит фестиваль воздушных змеев - стрим

Гомельская зона отдыха «Пруды» в Новобелицком районе Гомеля сегодня собрала участников фестиваля воздушных змеев. Праздник приурочен к Дню народного единства. Принять участие в фестивале может любой желающий, главное условие - наличие летающего змея (самодельного или покупного). На праздничной площадке проходит мастер-класс, опытные планеристы из центров дошкольного образования расскажут и покажут, как самостоятельно и недорого сделать воздушного змея в домашних условиях. Смотрите в стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.