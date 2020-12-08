В Гомеле продавцы насвая пытались скрыться от милиции

Мужчины поспешили скрыться. На их пути оказалось немало припаркованных автомобилей, что затруднило отступление., – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.На обоих мужчин составлены административные протоколы за незаконные действия с некурительными изделиями, предусматривающие в качестве наказания денежный штраф.Фото: УВД Гомельского облисполкома