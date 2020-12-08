Инцидент произошел утром 7 декабря возле Центрального рынка. Сотрудники наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОНа подъехали к приметной машине. Ее 29-летний хозяин неоднократно привлекался к административной ответственности за хранение и реализацию насвая. Рядом с ним был 28-летний товарищ, также попадавшийся на продаже некурительного табака.
Мужчины поспешили скрыться. На их пути оказалось немало припаркованных автомобилей, что затруднило отступление.
– В автомобиле оперативники обнаружили более 3 килограммов насвая. Расфасованное зелье было найдено и при личном досмотре хозяина легковушки, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
На обоих мужчин составлены административные протоколы за незаконные действия с некурительными изделиями, предусматривающие в качестве наказания денежный штраф.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
1448
В Гомеле продавцы насвая пытались скрыться от милиции
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter