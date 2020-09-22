Уникальная выставка одного экспоната пройдет в филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова.
– Часто ли мы встречаем манускрипты с возрастом в 400 лет? Причем даже не в музейных или монастырских сводах, а в обычном крестьянском доме? Такое невероятно, однако возможно «на Ветке» – особенно когда деревня называлась слободой, а в доме жили носители старообрядческой традиции. Так, ими была спасена от сожжения и уничтожения и эта белорусская рукопись – Евангелие начала XVII века. Книга с трепетными бумажными листами, словно птица-ангел, миновала время: и пожары, и потопы сказывались на ее страницах. Долетела до XXI века и попала к нам, – рассказывают сотрудники Ветковского музея.
Экспонат можно рассматривать часами. Загадок он хранит немало.
«По ветхим листам с водяным знаком рыбы (бумага 1630-х г., ВКЛ), древним полууставом, словно воины движутся к нам из их великого похода буквы и слова, а ведут их заглавные буквы – инициалы… Вьются по ветру плюмажи-завитки, стелются под копытами ростки и стрелы… каждая заставка – словно решетка-герса, приподнятая над страницей. И концовка – два дракона с чешуйчатой кожей, поглощающие рыб, сами прорастают райским цветением», – говорят о раритетной книге в музее.
Узнать, откуда к нам пришли драконы, как они поселились на страницах Евангелия и наличниках ветковских домов, какое влияние оказали на формирование «белорусской готики», приглашают на открытии выставки в 17:00 25 сентября в филиале Ветковского музея в Гомеле.
Фото: Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова
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В Гомеле приглашают посмотреть на «Евангелие с драконами»
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