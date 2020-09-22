В Гомеле приглашают посмотреть на «Евангелие с драконами»

– рассказывают сотрудники Ветковского музея.Экспонат можно рассматривать часами. Загадок он хранит немало.– говорят о раритетной книге в музее.Узнать, откуда к нам пришли драконы, как они поселились на страницах Евангелия и наличниках ветковских домов, какое влияние оказали на формирование «белорусской готики», приглашают на открытии выставки в 17:00 25 сентября в филиале Ветковского музея в Гомеле.Фото: Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова