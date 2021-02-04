ДТП произошло в утренний час.
– Автомобиль Honda Accord, которым управлял 38-летний водитель, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Opel Astra. Тот двигался во встречном направлении и выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора. Им управлял 51-летний водитель. Произошло столкновение легковушек. Пострадали оба водителя, а также 49-летняя пассажирка автомобиля Opel. Всех троих доставили в больницу, – рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле при столкновении двух легковушек пострадали три человека
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