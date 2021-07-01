В Гомеле презентовали первый электробус

Транспортное средство для общественных перевозок нового поколения пополнило парк подвижного состава коммунального унитарного предприятия «Горэлектротранспорт». Электробус отечественного производителя ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», будет ходить по автобусному маршруту № 35 Вокзал – микрорайон Южный.





Это экологичная техника, работающая на электричестве. Зарядка будет происходить в ночное время. Среди ее преимуществ также высокая маневренность во время движения (в отличие от традиционных троллейбусов), комфортный салон, возможность использования там, где отсутствуют электросети.





Управлять новой машиной будет опытный водитель предприятия Андрей Киселев.

– Сегодня прошла презентация, на маршрут электробус выйдет в День Независимости – 3 июля, – рассказал заместитель коммунального предприятия «Горэлектротранспорт» Станислав Поленок.





На презентации присутствовало руководство горисполкома во главе с председателем Петром Кириченко.

В столице этот вид общественного транспорта осваивают с 2018 года. Как видим, он приходит и в регионы.

Фото gp.by.