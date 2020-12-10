Общегородская акция "Зажигаем елку вместе!" состоится в Гомеле 11 декабря, пишет БЕЛТА со ссылкой на управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.
Для жителей и гостей областного центра устроят веселые развлечения, массовые игры и хороводы вокруг главной елки, также проведут конкурсы и организуют выступления артистов Гомеля.
– Все это позволит зрителям окунуться в атмосферу радости и чудес, поднимет настроение и подарит множество приятных эмоций, – сообщили в горисполкоме.
Кроме того, участники общегородской акции смогут увидеть сказочное представление, где на сцене перед зрителями предстанут любимые новогодние персонажи Деда Мороза и Снегурочки, а также символа 2020 года – Мыши Марфы Васильевны, и символа наступающего года – Быка Баяна.
Главным событием предстоящего мероприятия станет включение праздничной иллюминации. В этом году город украсили новыми яркими композициями.
– От количества сияющих улыбок на лицах гостей будет зависеть, удастся ли Деду Морозу зажечь волшебные огни на новогодней елочке и подарить всем жителям Гомеля веру в настоящие чудеса, в исполнение в новом году самых сокровенных желаний, – добавили организаторы.
На территории, где развернется праздничное мероприятие, пройдет торговля продуктами питания и горячими напитками.
Начало программы запланировано на 18:00.
Опубликовано:
393
В Гомеле праздничную иллюминацию включат 11 декабря
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ