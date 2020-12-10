В Гомеле праздничную иллюминацию включат 11 декабря

Для жителей и гостей областного центра устроят веселые развлечения, массовые игры и хороводы вокруг главной елки, также проведут конкурсы и организуют выступления артистов Гомеля.– сообщили в горисполкоме.Кроме того, участники общегородской акции смогут увидеть сказочное представление, где на сцене перед зрителями предстанут любимые новогодние персонажи Деда Мороза и Снегурочки, а также символа 2020 года – Мыши Марфы Васильевны, и символа наступающего года – Быка Баяна.Главным событием предстоящего мероприятия станет включение праздничной иллюминации. В этом году город украсили новыми яркими композициями., – добавили организаторы.На территории, где развернется праздничное мероприятие, пройдет торговля продуктами питания и горячими напитками.Начало программы запланировано на 18:00.